Tra gli eventi che caratterizzeranno il 2024 cremonese, quali saranno i più significativi? Anzitutto le elezioni amministrative che interesseranno Cremona, Casalmaggiore e una ottantina di comuni del territorio. Salvo sorprese, le amministrative dovrebbero essere accorpate, per quanto riguarda il primo turno, alle elezioni europee, come già è accaduto cinque anni fa, in una sorta di election day. In questo caso il primo turno delle amministrative si terrebbe in data domenica 9 giugno.

Probabilmente, anche se non prima del prossimo autunno, in questo 2024 partiranno i lavori per il consolidamento del ponte in ferro sul fiume Po, tra Cremona e Castelvetro Piacentino. L’opera stradale più attesa da parte di chi quotidianamente attraversa il fiume tra i due centri abitati, dovendo fare i conti con buche e giunti che “saltano”. L’approvazione del progetto esecutivo, già all’albo pretorio, e l’imminente pubblicazione del nuovo bando di gara stanno per riaprire l’iter verso l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria.

Sul fronte sanità si presenterà nei prossimi alla cittadinanza il nuovo direttore generale dell’asst, Ezio Belleri, arrivato proprio questa mattina in ospedale

2024 ricco anche per Cremonafiere, dal Festival dei Bambini a febbraio, al Bontà, passando per Cremona Bricks, Japan Show, Cremona Musica, fino alle tradizionali Diere Zootecniche di fine novembre.

E infine lo sport, con il campionato del mondo di Superbike che nel 2024, a settembre, farà tappa al circuito di San Martino del Lago.

