L’Associazione Nazionale Dlf promuove anche per queste Festività Natalizie l’iniziativa denominata “Festa degli Ultimi e della Solidarietà”.

Nello spirito, dell’iniziativa – che avrà carattere nazionale – il Consiglio Direttivo del Dopolavoro di Cremona ha deliberato una donazione di 500 euro a favore della Società San Vincenzo De Paoli, quale contributo economico che andrà in parte a coprire i costi del pranzo che verrà somministrato alle Cucine Benefiche il 6 di gennaio 2024, e in parte a sostenere tutte le altre iniziative dell’associazione.

Grande soddisfazione da parte della San Vincenzo, che ogni giorno fornisce il pranzo a circa 50 persone in stato di bisogno: “”Da parte nostra c’è grande gratitudine e riconoscenza per la generosità verso un’opera di beneficienza a favore degli ultimi e di chi non può permettersi un pasto in autonomia. La volontà doi stare vicino a chi soffre è importante e durante queste festività rappresenta un importante segno di attenzione verso i poveri e gli emarginati” sottolinea il presidente, Massimo Fertonani.

L’Associazione Dopolavoro Ferroviario di Cremona, che intende sostenere e collaborare con costante impegno alle iniziative di solidarietà, si pone l’obiettivo di ampliare e consolidare le relazioni con le realtà associazionistiche del “no profit” cittadino.

“I motivi che possono portare all’esclusione sociale sono spesso di razza, sesso, cultura, religione e disabilità” commenta il presidente del Dlf, Graziano Badolato. “Vi è la necessità dell’inclusione sociale tra gli individui, che vada al di là delle differenze, a causa delle quali una persona o un gruppo sono “esclusi” dalla società.

Oggi più che mai si rende necessario lavorare affinché l’inclusione sociale vada oltre al proprio significato letterale, ma permetta alla maggior numero di persone di “appartenere a qualcosa”, sia esso un gruppo di persone o un’istituzione, e sentirsi accolti”.

A tale proposito, per l’anno 2024 l’Associazione DLF di Cremona, programmerà dibattiti e iniziative focalizzati ai temi della solidarietà e al no-profit, al fine poter dare il proprio contributo al territorio cremonese.

