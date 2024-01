Conclusa la prima fase dei lavori di risanamento del sovrappasso della via Bergamo. Il Sindaco Gianluca Galimberti con l’assessore alla Mobilità Simona Pasquali hanno voluto verificare lo stato di avanzamento dei lavori che sono stati illustrati dall’ing. Annalisi Bonini di AEM Cremona S.p.A. incaricata dal Comune dell’effettuazione dell’intervento con la direzione dei lavori affidata a Centro Padane s.r.l..

La riqualificazione dell’impalcato di via Bergamo è uno dei vari interventi strutturali importanti per la messa in sicurezza del patrimonio viario in città, insieme, ad esempio, a quello molto imponente in corso in via dell’Annona o le barriere di sicurezza in via Zaist, via Eridano e via Castelleone insieme al rifacimento dell’illuminazione pubblica.

Il sovrappasso di scavalco della via Bergamo, presentava un diffuso e profondo stato di ammaloramento, con esteso degrado del calcestruzzo e delle armature con un elevato grado di ossidazione. L’intervento attuato ha comportato il ripristino del calcestruzzo di rivestimento delle armature, previa l’attuazione di interventi atti a sopperire l’ammaloramento delle armature. A completamento è stato messo in opera un intervento di adeguamento strutturale degli elementi portanti verticali, i pilastri, che sono stati incrementati nella loro sezione resistente con l’applicazione esterna di barre d’armatura ed il getto, all’interno di appositi casseri, di calcestruzzo ad alte prestazioni. Per quanto riguarda il fusto delle pile, il ringrosso strutturale è stato portato fino alla base delle fondazioni, con lo scavo di circa 1,5 metri di profondità, ancorandolo mediante barre d’acciaio al plinto esistente.

Sulla parte sommitale del cavalcavia sono stati rifatti i giunti, con anche il rifacimento del manto stradale per l’intera estensione del sovrappasso.

Terminata questa fase, con lo sgombero del cantiere, per le lavorazioni seguenti bisognerà attendere la primavera, in quanto sono necessarie temperature più alte per avere una resa ottimale degli interventi.

L’opera sarà infatti completata con l’impermeabilizzazione dell’impalcato in corrispondenza dei cordoli dei marciapiedi laterali che ospitano le barriere stradali e della barriera spartitraffico centrale, quindi si procederà con la verniciatura delle spalle e delle pile, per ottenere una funzione protettiva dei calcestruzzi ripristinati.

A conclusione dei lavori sarà riasfaltata tutta la rotatoria sotto il ponte.

“In questi anni gli investimenti in opere pubbliche sono stati molteplici, anche su opere di viabilità, strade, ponti e canali.” – dichiarano il Sindaco Gianluca Galimberti e l’Assessore Simona Pasquali. – “Sappiamo che gli interventi da fare sono ancora diversi, ma il molto lavoro già fatto risponde all’esigenza di garantire una corretta manutenzione straordinaria programmata e un livello alto di sicurezza per i cittadini.”

