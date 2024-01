Tragico incidente nella notte tra giovedì e venerdì nel tratto di tangenziale tra la rotonda di via Mantova e quella del Maristella. Due le persone coinvolte, di cui una purtroppo deceduta. Lo schianto si è verificato poco prima delle 4 della mattina lungo il rettilineo.

Secondo una prima ricostruzione, operata dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile e della stazione di Cremona, sembra che un uomo, di giovane età, sia stato investito da un camion. Secondo le prime indiscrezioni, il giovane avrebbe parcheggiato l’auto a bordo strada, per poi ritrovarsi in mezzo alla direttrice, proprio mentre transitava il mezzo pesante. L’ipotesi in via di valutazione, è che possa essersi trattato di un gesto volontario.

Sul posto sono accorsi i soccorritori del 118, con ambulanza e auto medica. Ma per la vittima, che è stata trascinata per decine di metri, non c’è stato nulla da fare. La strada è rimasta chiusa fino a poco prima delle otto, grazie all’intervento della Polizia Locale di Cremona. lb

SEGUONO AGGIORNAMENTI

