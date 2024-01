Non c’è pace nemmeno per la Motonave Stradivari: in un periodo in cui i vandali appaiono particolarmente scatenati, è stata colpita anche la regina del Po, di proprietà di Giuliano Landini. Finestrini rotti e sfondati e un danno non di poco conto. Anche perché i vandali non si sono sfogati soltanto sui vetri, ma pure sui divenenti interni e sugli estintori.

Sulla motonave non dormivano Giuliano e la sua compagna, che a volte trascorrono la notte a bordo, ma altre volte fanno invece riferimento all’abitazione a Boretto. Come accaduto proprio la notte tra mercoledì e giovedì. A denunciare il fatto è stato lo stesso Capitano della Stradivari, che da parte sua spera che possano aiutare le indagini le immagini riprese dalle telecamere.

“Volevo ringraziare – scrive con amara ironia Landini – i vandali che stanotte (il riferimento è alla notte tra mercoledì e giovedì, ndr) mi hanno sfondato i vetri della motonave Stradivari, scaricato gli estintori a polvere, buttato a fiume i divanetti in pelle e messo a soqquadro la motonave. Le forze dell’ordine stanno verificando i filmati delle telecamere sul parcheggio pubblico in area porto turistico fluviale di Boretto. Spero li becchino”.

G.G.

© Riproduzione riservata