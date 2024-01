L’Azione Cattolica di Castelleone promuove, a gennaio, mese dedicato per tradizione al tema della pace, alcune iniziative, aperte anche a tutta la Zona pastorale 2, patrocinate dal Comune di Castelleone. Ad annunciarlo è il sito della Diocesi.

Il primo appuntamento è nella serata di venerdì 12 gennaio alle 21 presso il circolo Alice nella città per “I dialoghi di Pace”, una lettura con musica del messaggio del Papa per la Giornata mondiale della pace. Suddiviso tra attori e lettori, le cui voci si intrecciano e si incalzano come in un vero e proprio dialogo e si alternano alla musica, il Messaggio diventa opportunità di preghiera e meditazione per tutti: non solo per chi si professa cattolico, ma anche per chi si riconosce in altri riferimenti religiosi o non ne ha alcuno.

Domenica 21 gennaio, invece, in piazza del Comune per l’intera giornata ci saranno diverse iniziative attorno alla “Tenda della Pace – Unisciti a noi!” per dire no alla guerra ed educare alla pace. La tenda e la piazza vedranno susseguirsi diverse attività, giochi e animazioni promosse da Acr di Castelleone, Scout Castelleone2, Anpi e MercaTinA Arci solidale.

La giornata si concluderà alle ore 17 presso il Cineteatro Giovanni Paolo II con lo spettacolo teatrale “La scelta” del gruppo Teatro Civile. Lo spettacolo vede due narratori – Marco Cortesi e Mara Moschini – protagonisti di quattro storie vere di coraggio avvenuti durante la guerra civile che ha insanguinato l’Ex-Jugoslavia tra il 1991 e il 1995 raccolte durante il conflitto bosniaco dalla dottoressa Svetlana Broze. Storie vere di uomini e donne che hanno avuto la forza di rompere la catena dell’odio e della vendetta, la capacità di vedere oltre il loro egoismo e rischiare la loro stessa vita per salvare quella di altri. Con oltre 800 repliche tra l’Italia e l’estero, “La Scelta” porta sul palcoscenico vicende terribilmente attuali di coraggio civile, di decisioni e di scelte, che s’intrecciano a un’appassionante inchiesta sulle ragioni vere del conflitto e il ruolo del coraggio civile nella nostra società.

Gli eventi sono realizzati grazie alla preziosa collaborazione con Parrocchia di Castelleone, gruppo scout Agesci Castelleone2, Alice nella città, Coro delle Stonote, Arci solidale, MercaTinA Solidale, Anpi Castelleone, Fotoclub Elio Fornasa, Compagnia Teatrale El Turass ed il laboratorio di comunità Farelegami.

© Riproduzione riservata