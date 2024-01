La facciata di Palazzo Comunale a Cremona ha omaggiato sabato 6 gennaio, nel tardo pomeriggio, Gianluca Vialli, il grande campione cremonese morto un anno fa. A lui quest’anno la città ha dedicato le luminarie del centro.

A guardare in silenzio la composizione di questo videomapping speciale c’erano anche loro, le sue frasi celebri che illuminano via Solferino. A volere questo simbolico ma intenso momento tra luci e foto il Comune di Cremona e le Botteghe del Centro, con Eugenio Marchesi e Francesca Galli emozionati davanti alla potenza di quelle immagini, su sfondo naturalmente grigiorosso.

Cellulare in mano anche per il sindaco Galimberti e l’assessore Zanacchi, per immortalare e postare un momento che resterà nella storia di Cremona. Città che ancora oggi si stringe e abbraccia la famiglia Vialli, presente all’accensione del videomapping con il fratello di Gianluca, Nino, e il nipote Riccardo che ha detto: “Per la famiglia e per i nonni è stato un anno difficile ma abbiamo ricevuto da tutti e da tutta la città un calore immenso per Luca. Tutto questo ci dà la forza per andare avanti in memoria di Gianluca”. Eugenio Marchesi, presidente delle Botteghe, ha parlato di un “momento in più che ci permette di onorare la memoria di Gianluca come uomo e come campione. Ho sempre apprezzato la sua ironia, il suo essere pacato e il non andare mai oltre. E per me è stato un onore condividere con lui alcuni momenti”.fb

