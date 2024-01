I Carabinieri della Stazione di Soresina hanno segnalato un giovane alla Prefettura come consumatore di stupefacenti. La sera del 6 gennaio, nel corso del normale controllo del territorio, una pattuglia ha notato nel centro cittadino due giovani a piedi che, alla vista dell’auto di servizio, hanno cercato di cambiare strada.

Una volta raggiunti e identificati, i militari hanno sentito un forte odore di sostanza stupefacente, per cui è scattata la perquisizione che ha portato al ritrovamento nelle tasche di uno di loro, di un involucro in cellophane contenente quasi otto grammi di hashish, detenuto per uso personale e posto sotto sequestro. Il giovani è stato ertanto segnalato all’autorità amministrativa.

© Riproduzione riservata