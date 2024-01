Viabilità nel caos in via Bergamo nella mattinata di lunedì, a causa di un camion troppo alto, e quindi impossibilitato a transitare dal sottopasso. Essendo un orario di grande traffico questa situazione ha comportato code e ingorghi, oltre alla difficoltà da parte del mezzo pesante di effettuare la retromarcia per tornare indietro. Questo ha comportato non poche difficoltà, oltre al rischio legato al fatto che, trovandosi su una curva, la situazione poteva diventare pericolosa.

