La depresione patologica è un disturbo diffuso anche tra i più giovani, che può compromettere a diversi livelli la vita della persona che ne soffre. I disturbi depressivi non vanno sminuiti o banalizzati, ma ascoltati. “Ascoltarsi” nel proprio malessere è fondamentale per potersi poi rivolgere agli specialisti della salute mentale per poter affrontare le difficoltà.

Come si informano oggi i giovani in tema di salute mentale? È possibile intercettare precocemente i loro bisogni? Offrire risposte al di fuori dei luoghi consueti? Ma soprattutto: siamo sicuri di comprendere bene come si sentono e cosa chiedono i più giovani? E infine: in che modo un servizio pubblico può accogliere e orientare le loro richieste, indirizzandoli alle strutture e ai professionisti più adatti?

“Keep in Mind: Tieni alla Mente”, nasce dal desiderio di provare a rispondere a queste domande, attraverso una rubrica social, online dallo scorso lunedì 20 novembre 2023, sul canale Instagram dell’Asst di Cremona con reel, post e interviste ai professionisti.

Sul profilo Instagram di Assy Cremona (@asstcremona) è possibile anche recuperare tutti i temi finora affrontati: ansia, attacchi di panico, pregiudizi, dipendenze, stress e malinconia delle feste.

© Riproduzione riservata