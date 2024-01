Dopo lo svolgimento dei primi congressi provinciali di Forza Italia a livello nazionale, è stato convocato il Congresso Provinciale anche per Cremona: si svolgerà domenica 28 gennaio 2024 alle ore 10:30 a Teatro Monteverdi.

“In provincia”, commenta il commissario provinciale Gabriele Gallina, “sono oltre 650, distribuiti su più di 80 comuni e tra i numerosi amministratori iscritti figurano più di 20 sindaci: questo a significare il notevole radicamento territoriale del nostro partito in provincia. Forza Italia sta vivendo un momento di rilancio e di crescita nei consensi elettorali e questo non può che fare piacere. Il congresso per un partito è un ulteriore momento di partecipazione, di confronto, di crescita politica e di democrazia interna e aiuterà ad organizzarlo al meglio”.

Oltre al Coordinatore Provinciale gli iscritti saranno chiamati ad eleggere anche 13 membri del Coordinamento Provinciale, a cui si aggiungeranno altri 13 membri

di diritto, e 6 Delegati al Congresso Nazionale, che parteciperanno all’assise nazionale che si terrà a fine febbraio.

“Ci aspettano nei prossimi mesi importanti impegni elettorali”, conclude Gallina. “Si voterà in molti comuni della provincia, tra cui il capoluogo, e Forza Italia sarà presente e

decisiva con i propri iscritti e i propri amministratori. Si svolgeranno anche le elezioni europee: siamo sicuri che Forza Italia otterrà un ottimo riscontro elettorale, anche in

termini di voto utile, in quanto siamo il partito che rappresenta il PPE in Italia e il partito che avrà voce in capitolo, poiché farà parte della prossima maggioranza di governo in

Europa”.

