Si parla di raddoppio ferroviario questa sera alle 19,30 nella trasmissione di Cremona1 Punto e a Capo. Una puntata particolarmente d’attualità incentrata sul cantiere di Rfi in corso di allestimento sul mantovano per il tratto di ferrovia tra la città virgiliana e Piadena, primo lotto del raddoppio di cui si parla da anni e che continuerà in una fase successiva tra Piadena, Cremona e Codogno. In primo piano il tema degli espropri che stanno creando malcontento in area mantovana.

A parlarne con il conduttore Giovanni Palisto saranno il commissario straordinario per l’opera, Chiara De Gregorio e l’assessore regionale ai Trasporti Claudia Maria Terzi.

