Si è svolta durante la scorsa fine settimana, la seconda edizione del torneo di tennis in carrozzina Memorial Neno Petesi, per ricordare un amico tragicamente scomparso e un valido tennista che per diversi anni ha vestito con impegno e dedizione la maglia della Canottieri Baldesio e a cui è stato dedicato il Palazzetto della società rivierasca.

Organizzato con formula “rodeo”, ha previsto la partecipazione di otto giocatori divisi in due gironi, che si sono sfidati “all’italiana” in gare di singolare e di doppio.

Nel primo girone erano iscritti Costantin Mircea, Matteo Sbordi, Salvatore Dugo (Can. Baldesio) e Giampietro Risieri (Al Tennis di Crema), nel secondo girone Alberto Moia e Moreno Monti (Mettiti in gioco Gallarate), Giordano Zavattoni (Can. Baldesio) e Manuel Zorzetto (Republic Tennis Club Jesolo).

Dopo due giorni di intensi incontri, dove tutti i giocatori si sono sfidati tra di loro, sono risultati vincitori nel primo girone il nostro Matteo Sbordi e nel secondo girone Manuel Zorzetto.

Presenti alle premiazioni la compagna di Neno, Michela, alcuni dei familiari e tanti amici, tra cui anche tennisti baldesini Giovanni Zeni, Dario Benazzi e Chiara Pedroni, non iscritti al torneo in quanto ancora fermi ai box ed in via di recupero.

Anche Alceste Bartoletti e Roberto Bodini, rispettivamente team manager e allenatore della squadra, si sono dichiarati soddisfatti per le positive indicazioni sullo stato di forma dei ragazzi, in vista dei prossimi impegni cui saranno chiamati nell’intensa stagione agonistica appena incominciata.

