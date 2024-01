Tamponamento tra due auto con gravi ripercussioni sul traffico, questa mattina sul ponte di Po. E’ avvenuto prima delle 8, ora di punta per i numerosi pendolari che ogni giorno transitano sul manufatto. L’incidente, che non ha provocato gravi ferite ai conducenti, ma danni ai due automezzi, si è verificato sulla sponda piacentina. Sul posto i Carabinieri per i rilievi e il soccorso sanitario.

Lunghi incolonnamenti si sono creati su entrambe le sponde.

SEGUONO AGGIORNAMENTI

© Riproduzione riservata