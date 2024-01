Il Comune incassa 700mila euro con la vendita dell’area su cui insiste il parcheggio del centro commerciale CremonaPo, quello compreso tra via delle ex serre e via Sesto. L’area era stata inserita nel piano delle alienazioni lo scorso anno e l’unica offerta pervenuta è stata quella dell’Immobiliare ECP, già proprietaria della galleria commerciale e degli immobili commerciali che sono sorti successivamente.

La destinazione d’uso resta quella a parcheggio e al momento non risltano richieste di modifiche.

Resta invece a disposizione del Comune l’area limitrofa alla bretella della tangenziale occupata dalle ex serre. L’ipotesi più probabile di utilizzo è di farne sede per la Protezione Civile. gb

© Riproduzione riservata