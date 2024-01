Idee nuove, disponibilità ad ascoltare gli studenti e tanta voglia di fare, il nuovo direttivo della Consulta provinciale degli studenti di Cremona è già al lavoro da qualche settimana e ha come presidente Alice Masserdotti vice presidente Carlo Alberto Chiavegato.

L’obiettivo, come raccontano, è ampliare le proposte e risolvere le problematiche degli studenti a partire dall’ascolto dei diretti interessati: “Abbiamo fatto un sondaggio – spiega Masserdotti – riguardo le problematiche degli studenti per capire come e dove agire. Abbiamo poi intenzione di riportare giornate a tema come quella dell’arte, della musica e dello sport. Tra le novità, vogliamo fare una sorta di Salone dello studente estivo dal titolo “Giornata Expo”.

Un fitto programma di appuntamenti a partire da venerdì con l’inaugurazione dell’aula studio negli spazi all’interno dell’Informagiovani di via Palestro, come spiega Chiavegato: “Vogliamo fare più incontri per risolvere le problematiche che affliggono gli studenti, anche a livello provinciale. In questo senso è fondamentale l’inaugurazione della nuova aula studio, importantissima per tutti gli alunni. In programma poi c’è una riunione sui trasporti voluta dal Consiglio Provinciale per discutere e capire come migliorare questo servizio”.

