Non si fermano nemmeno nel periodo invernale gli eventi a Pizzighettone Città Murata di Lombardia e le attività dei gruppi organizzatori. Un concentrato di appuntamenti per tutti i gusti e per tutte le età – dalla gastronomia allo shopping, dall’amarcord alla cultura e al turismo – che si raggruppa soprattutto nella giornata di domenica 21 gennaio. . Con la maggio parte degli eventi organizzati all’interno delle Casematte delle Mura, col pregio di una location d’eccezione e di eventi ed appuntamenti che si possono svolgere con qualsiasi condizione di tempo, visite guidate comprese. Si parte con ‘La Tripa de San Basian’, quattordicesime edizione dell’iniziativa a cura del Lions Club ‘Pizzighettone Città Murata’, che come molti degli eventi in contemporanea ha come location le Casematte delle mura di via Boneschi (riscaldate). L’evento è in programma per Sabato 20 (ore 11-23) e Domenica 21 Gennaio (ore 11-20), con un prologo Venerdì 19 Gennaio con solo asporto di Trippa dalle 18 alle 21 presso le cucine del Gruppo Volontari Mura, in piazza D’Armi. Se la Trippa è il piatto tipico d’eccellenza in tavola, dentro le Mura, si possono degustare anche altri prodotti stagionali locali, come polenta e cotechino, salumi, formaggi e dolci, con servizio anche da asporto. L’ingresso è gratuito, si paga solo quello che si consuma. La ‘Mostra Presepi’ allestita dal Gruppo Volontari Mura nelle prime Casematte delle mura di via Boneschi con in vetrina quasi un centinaio di Natività di varie forme e dimensioni, realizzate da presepisti professionisti e da semplici appassionati con varie tecniche e materiali. La mostra – aperta ufficialmente l’8 Dicembre 2023 – rimane visitabile in via eccezionale ancora per qualche giorno e Domenica 21 Gennaio sarà l’ultimo giorno utile (su prenotazione nei giorni feriali e con apertura dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 il sabato, la domenica e i festivi). ‘Il Mercatino dei Nonni’, che si svolge ogni terza domenica del mese organizzato dal Gruppo Volontari Mura e previsto dunque per l’intera giornata di Domenica 21 Gennaio, nelle Casematte delle Mura di via Boneschi, con oltre una trentina di espositori che mettono in vetrina oggetti vintage, tra cui soprammobili, oggettistica per la casa e la tavola e manufatti. Le ‘Visite guidate alla scoperta di Pizzighettone Città Murata di Lombardia’, a cura del Gruppo Volontari Mura, con visita ai Musei nelle Mura: ‘Arti e Mestieri di una Volta’ e ‘Delle Prigioni’, unico in Lombardia e in alta Italia in genere, con le celle di rigore e gli strumenti di tortura. (partenze Tour, Sabato, Domenica e Festivi dalle 14.30 dall’Ufficio turistico di piazza D’Armi; è consigliata la prenotazione; con contributo, €. 5,00).

Le ‘Visite guidate alla chiesa parrocchiale di San Bassiano’ di Pizzighettone e alle altre chiese proposte (con contributo) dal gruppo Guide Chiese (Sabato, Domenica e festivi ore 15.00-17.30; sanbassiano@chiesapice.it). La suggestione della città murata sarà particolarmente pregevole dal crespucolo, con i festoni e le decorazioni natalizie ancora accese, non ultima la Torre del Guado, con migliaia di lampadine che ne seguono la sagoma scolpendola nello skyline di Pizzighettone, col risultato di una ulteriore suggestione, a cui quest’anno contribuisce anche la novità del Presepe Galleggiante sul fiume Adda, in pieno centro storico e all’ombra del Torrione, promosso da Pizzighettone Fiere dell’Adda.

