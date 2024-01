Raffica di sparizioni di gatti a Pozzaglio: a lanciare l’allarme è una volontaria del paese, Daria Cremonesi, che dopo la sparizione della propria gattina ha appurato che altri quattro felini si sono volatilizzati nel nulla in poche settimane.

Ma non sarebbe la prima volta che si verificano episodi di questo tipo: secondo la volontaria, infatti, una residente racconta che gliene sono scomparsi addirittura quattro, nel tempo. Insomma, una situazione che crea un certo allarme in paese, dove comunque non mancano neppure colonie feline.

Che un gatto si allontani da casa per un certo periodo può anche essere normale, ma quando la situazione diventa endemica, qualche domanda sorge spontanea.

C’è dunque qualcuno dietro a queste misteriose sparizioni? E che fine hanno fatto gli amici a quattro zampe? La situazione è stata sottoposta anche all’attenzione del sindaco, Biondo Caruccio, il quale, contattato dai volontari della Lav ha preso in mano la situazione. “Il rispetto per gli animali è fondamentale ed è qualcosa da cui non si prescinde” ha detto. Anche per questo, esorta la cittadinanza a tenere gli occhi aperti e a segnalare qualsiasi anomalia, al fine di evitare altre sparizioni, ma anche di cercare di individuare chi ne sia l’eventuale responsabile. lb

