Tutto esaurito sabato sera al Ponchielli per il titolo conclusivo della stagione lirica di Cremona: “Madama Butterfly” di Puccini proposta nella versione ‘bresciana’ dell’opera, che in origine -dopo l’inatteso fiasco della prima meneghina- era stata presentata al Grande di Brescia nel 1904 dove ottenne un successo tale da sancire l’immortalità del titolo. Oggi di rara esecuzione, è stata coprodotta dai teatri di OperaLombardia con la regia di Rodula Gaitanou e la direzione del Maestro Alessandro D’Agostini.

Per mettere in scena la contrapposizione fra le culture giapponese e americana senza rafforzarne gli stereotipi, la regista ha puntato su un’estetica astratta e così lo spazio scenico diventa a tratti un’onda che manipola il destino di Cio-Cio-San e a tratti il pendio scosceso di una montagna dove la donna resta emarginata dalla società. Sotto il profilo musicale il fascino di “Madama Butterfly” è magnetico e l’opera racchiude arie celebri applaudite con vigore dalla platea come ‘Un bel dì, vedremo’ interpretata abilmente dal soprano Yasko Sato. Apprezzati anche l’orchestra I Pomeriggi Musicali e il coro OperaLombardia, guidato da Diego Maccagnola; davvero toccante il coro a bocca chiusa accompagnato dalla viola sul finale del secondo atto. Dopo la duplice recita cremonese, il titolo proseguirà la tournée nei teatri della Regione.

Federica Priori

