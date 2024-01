È stato intitolato “Gaza: Tu non uccidere!”, attualizzando così il famoso libro scritto da don Primo Mazzolari e presto diventato un manifesto pacifista, l’evento organizzato a Cremona dalla Tavola della Pace in occasione del 134° anniversario della nascita del ‘parroco d’Italia’, che ha unito la tradizionale visita alla cascina natale con una camminata contro ogni conflitto in corso nel mondo.

Numerosi i partecipanti fra cui diversi giovani che si sono ritrovati alla chiesa parrocchiale del Boschetto, proseguendo a piedi verso cascina San Colombano dove don Mazzolari nacque il 13 gennaio 1890. «Liberare dalla prigione in cui nazionalismi, fanatismi, opportunismi hanno murato idee e principi, sentimenti e rivendicazioni umanissime è il compito principale dei costruttori di pace», ha spiegato la Tavola della Pace per voce di Matteo Lodigiani.

Mentre il vice postulatore della causa di beatificazione don Umberto Zanaboni ha ricordato come le parole del ‘prete degli ultimi’ siano sempre attuali. Durante la riflessione, non è mancato un accorato pensiero verso le popolazioni che stanno soffrendo a causa della guerra.

