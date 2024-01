Continua a crescere il costo del mattone in Lombardia e in territorio cremonese, dove si registrano incrementi, nell’ultimo anno, sia sul fronte della vendita sia su quello dell’affitto. Secondo i dati elaborati da Immobiliare.it Insights, nel’ultimo anno il prezzo di vendita in città è cresciuto del 5,6%, mentre nel resto del territorio provinciale del 3,2. Ma più significativi sono stati i rincari negli affitti, che hanno registrato un +7,7% a Cremona e un +9,2% in provincia.

A fronte di questo, si assiste ad una contrazione dell’offerta: nell’ultimo le case in vendita sono calate dell’11,1% a Cremona e di ben il 20,9% nel resto del territorio, sebbene negli ultimi tre mesi si sia assistito ad una ripresa, con una crescita rispettivamente del 6,6 e dell’1,5 per cento. Sul fronte affitti lo scenario, analizzando le tabelle di Immobiliare.it, risulta più controverso: a Cremona città nell’ultimo anno le case in locazione sono aumentate del 16%, ma negli ultimi tre mesi sono calate dell’11,2%. Invece in provincia si è registrato un calo del 2,1% in 12 mesi, ma negli ultimi tre si è vista una crescita del 9,6%. D’altro canto, è però aumentata in modo esponenziale la domanda di casa in locazione: in provincia si è registrato un +31,6% e in città un +5,4% nell’ultimo anno. Risulta invece stabile la richiesta di case in vendita in città, e in crescita del 9,1% in provincia. Segnale che sempre più persone scelgono di spostarsi al di fuori del capoluogo, dove comunque i prezzi risultano essere più bassi.

Per quanto riguarda la vendita degli immobili, il report analizza anche la sostenibilità della spesa per le famiglie composte da una o da due persone. Il dato evidenzia una difficoltà sempre maggiore nell’accedere all’acquisto della casa, anche a causa dell’inflazione continua che non corrisponde però ad un aumento degli stipendi. In dettaglio, comprare casa a Cremona città è sostenibile solo per il 44% in caso di persona sola, con un calo del 10,8 % nell’ultimo anno, mentre in provincia per il 53,3%, registrando un -14,7%. Più opportunità per la coppia, con un’accessibilità dell’80,3% in caso del capoluogo (comunque in calo del 6,4% nell’ultimo anno) e dell’88,1% fuori città.

Laura Bosio

