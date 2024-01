Cremona beneficerà delle risorse previste dal Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza): una pioggia di 54 milioni di euro, con un sforzo importante anche da parte del Comune, che cofinanzierà i lavori con una cifra pari a 4 milioni e 600 mila euro mentre 330mila arriveranno da finanziamenti statali. Una tabella di marcia perentoria, perché tutto dovrà essere speso entro il 2026; dunque una corsa contro il tempo per realizzare i progetti, che ha portato a rafforzare il settore dei lavori pubblici in comune con nuove assunzioni . “Sarà una città rinnovata” ha spiegato il vicesindaco Andrea Virgilio.

Se alcuni cantieri sono già stati aperti nel 2023, altri apriranno tra gennaio e febbraio 2024. Tra i lavori importanti, iniziati lo scorso anno, si annoverano l’adeguamento antisismico sulle strutture delle scuole medie Virgilio e Anna Frank.

Tra i primi cantieri ad aprire nel 2024, invece, quello per i lavori sulla scuola primaria del Boschetto. Sempre in tema di edifici scolastici, a breve sarà demolito e ricostruito il polo dell’infanzia Martiri Della Libertà, che diventerà una struttura all’avanguardia per gli aspetti energetici, strutturali e per gli spazi. Tra fine gennaio e febbraio inizieranno anche i lavori della pista ciclabile del Boschetto, il cantiere di palazzo Duemiglia e dello scalone del cimitero.

Nel mentre, lavori in corso sul Lungo Po Europa, ma anche nei parchi Sartori e Tognazzi: interventi che hanno subito uno stop temporaneo per l’approvvigionamento delle piante. Nel quartiere Po, oggetto di riqualificazione, grazie ai fondi del Pnrr, saranno le due fornaci, una delle quali diventerà nuova sede del Laboratorio del Cotto. Tra le aree di intervento anche le case popolari in via val di Pado e in via Vecchia, ma dei finanziamenti andranno a sistemare anche la viabilità con alcuni interventi antiallagamento, ad esempio nel sottopasso di via Bergamo, croce da anni del Comune di Cremona.

I finanziamenti in arrivo porteranno anche ad avere meno burocrazia, con l’attivazione di ben 35 servizi online. Non ultimo, il rinnovo delle flotte dei bus cittadini, per il quale il comune si appoggia ad Arriva, società che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale: grazie al pnrr saranno acquistati 13 mezzi a zero emissioni. Sicuramente una grande opportunità per Cremona.

Silvia Galli

