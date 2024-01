Lunedi mattina, a palazzo Vidoni, il presidente di Confcommercio Andrea Badioni e Marta Visone, presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Cremona, hanno sottoscritto un protocollo di intesa per lo sviluppo di iniziative comuni che avranno positive ricadute sul territorio e sugli aderenti alle due realtà cremonesi.

“Anche questo accordo rientra nelle numerose iniziative che la nostra associazione sta mettendo in campo per promuovere lo sviluppo del territorio, sostenendo i professionisti e le imprese che lo animano e lo rendono produttivo e operoso” commenta Andrea Badioni, presidente di Confcommercio Provincia di Cremona.

“Con la nostra associazione ci mettiamo a disposizione dei professionisti iscritti all’ordine – spiega il Direttore Generale Confcommercio Stefano Anceschi- apportando le nostre competenze per la formazione e la digitalizzazione, il marketing territoriale e l’organizzazione di eventi per la creazione di tutti quei circoli virtuosi che, mettendo in rete competenze e conoscenze, promuovono occasioni di sviluppo sia per i professionisti che per il nostro territorio”.

L’Ordine degli Architetti della Provincia di Cremona – sottolinea la Presidente Marta Visone – sin dal principio del mandato dell’attuale Consiglio Direttivo si è posto l’obiettivo, oltre i suoi obblighi istituzionali, di fornire agli Iscritti all’Ordine sempre più ampie possibilità di interazione, scelte ed opportunità di interesse della professione dell’Architetto.

A tal proposito il consiglio direttivo è sempre attento a nuove opportunità economiche da offrire agli Iscritti e ha siglato diverse Convenzioni con fornitori di servizi e non, attinenti alla professione. Oggi, nel rispetto del principio di favorire l’attività dei quasi 700 iscritti all’Ordine di Cremona, con piacere il Consiglio Direttivo ha accettato la proposta di una Intesa di collaborazione con la Confcommercio di Cremona, quale Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo.

Le possibilità di interazione tra l’Ordine e la Confcommercio di Cremona sono – fanno sapere le due associazioni – molteplici. È un’Intesa appena siglata, che lascia aperte diverse prospettive, ed alcune sono già state individuate ed ora allo studio per essere presentate, quanto prima, non solo agli iscritti all’Ordine degli Architetti ma anche agli associati della Confcommercio.

© Riproduzione riservata