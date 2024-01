Cresce l’attesa per Ultracon, kermesse dedicata a fumetto videogioco e cultura pop organizzata da CremonaFiere in collaborazione con Centro Fiera S.p.A, che sabato 20 e domenica 21 gennaio dalle 10 alle 19 si terrà nel polo fieristico cittadino. L’edizione d’esordio lo scorso anno aveva conquistato il pubblico di tutte le età e così nel 2024 si replica.

I padiglioni si trasformeranno in una mostra mercato con gadget, comics, action figures e rarità, poi oltre agli stand non mancano gli eventi: per l’area artistica ad esempio sono previsti diversi workshop con oltre 25 artisti che per due giorni disegneranno dal vivo condividendo segreti e tecniche della nona arte.

Numerosi gli ospiti, fra i più attesi figura la leggenda delle sigle dei cartoni animati Cristina D’Avena, in concerto domenica alle 17; si esibisce live anche Giorgio Vanni, interprete delle sigle di Dragon Ball e One Piece, che salirà sul palco con la sua band I Figli di Goku sabato alle 17. Verrà proposto anche il laboratorio di Giovanni Muciaccia, storico presentatore di Art Attack. Il programma dettagliato è disponibile sul sito web di Ultracon.

Federica Priori

