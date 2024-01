Occhi elettronici posizionati lungo le direttrici maggiormente trafficate del Cremonese: a fronte delle recenti vicende di atti vandalici, abbiamo fatot il punto di quello che si trova sul nostro territorio. Sono quattro quelli attualmente in funzione: a Pandino, tra Soncino e Ticengo; sul Ponte Verdi di San Daniele Po, e a Castelleone. Di multe elevate, effetti deterrrenmza della postazioni di rilevazioni e su quali sono le strade più pericolose per numero di incidenti parla il comandante della Polizia Provinciale di Cremona Salvatore Guzzardo: “Srvono da deterrente e per rendere le strade sicure, non per fare cassa” evidenzia. “E gli incidenti, infatti, sono diminuiti”.

Il servizio di Simone Bacchetta

