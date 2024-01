Lo Sporting Club di Costa S.Abramo chiude definitivamente i battenti. Una notizia che era nell’aria da tempo viste le problematiche di natura finanziaria che gravavano sulla struttura.

La decisione di sciogliere la società è stata presa dall’assembla dei soci alla fine di dicembre – spiega nell’intervista Ennio Sarzi, a nome della cooperativa proprietaria dei muri – ma c’era ancora la speranza che andasse in porto una trattativa con un privato che sembrava interessato ad affittare parte della struttura per poi procedere all’acquisto. Strada che si è poi rivelata non praticabile: da qui la decsione di portare, la settimana prossima, i libri in tribunale.

Addio quindi ad una struttura che negli anni era stata molto apprezzata dai cremonesi, anche in virtù della piscina coperta, l’unica struttura di questo tipo oltre a quella comunale. Anno dopo anno però i conti si sono sempre più appesantiti fino a rendere necessaria la decisione finale.

Silvia Galli

