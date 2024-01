Continua il nostro viaggio nella formazione post-diploma con il corso biennale di “automazione e innovazione per la transizione ecologica” erogato da ITS Academy Cremona, che forma esperti in processi di automazione industriale in grado di affrontare le sfide della digitalizzazione dei diversi comparti industriali e in particolare del settore manifatturiero.

Un percorso scelto da numerosi giovani che preferiscono un approccio più pratico alla materia come Rebecca Spoldi, iscritta al primo anno, la quale aveva inizialmente intrapreso studi universitari ma poi ha deciso di cambiare. Il corso di alta specializzazione è strutturato seguendo gli input delle aziende socie e infatti prevede stage oltre a lezioni frontali; è possibile poi trovare ulteriori opportunità com’è accaduto a Francesco Zanaboni, che frequenta il secondo anno e al contempo fa un apprendistato.

Per il futuro, il desiderio di entrambi è lavorare nel settore e in tal senso risultano incoraggianti i dati di placement disponibili: l’80% dei diplomati ITS trova lavoro ad un anno dal diploma e il 92% in un’area coerente al percorso di studi.

