Raffica di furti nel territorio cremonese durante le festività natalizie: questo emerge dalle denunce raccolte dai Carabinieri del territorio, che stanno indagando sui vari episodi. Approfittando di chiusure e assenze, ma anche della concitazione dovuta alle spese e ai regali, i malviventi hanno agito indisturbati, anche se in molti casi non sono riusciti a portare a termine i propri piani criminosi. A partire dal 22 dicembre, quando ad essere preso di mira è stato il bar del supermercato Esselunga, con il furto di un portafogli da una borsetta. Nel giorno della Vigilia, invece, ignoti malviventi sono entrati in azione al centro commerciale Cremona2, rubando una borsetta dal sedile di un’auto, dopo aver distratto la proprietaria con un’escamotage.

Sempre a cavallo delle festività natalizie, approfittando delle assenze, i ladri hanno colpito in un negozio di parrucchiera a Soresina, dove sono entrati da una porta sul retro che era rimasta aperta e hanno rubato attrezzatura professionale per alcune centinaia di euro, e in un’abitazione privata a Pizzighettone, dove sono entrati da una porta dimenticata aperta e hanno sottratto gioielli e denaro.

Nel giorno di Natale, invece, tentato colpo alla sede del Comune di Acquanegra Cremonese, dove è stata forzata una finestra dell’ufficio tecnico. Tuttavia, quando è scattato l’allarme i ladri sono fuggiti senza rubare nulla. Per Santo Stefano è stata presa di mira una casa a Gadesco Pieve Delmona: qui, dopo aver forzato il cancello, i ladri non sono riusciti a entrare in casa, e hanno rinunciato.

Il 27 dicembre i ladri sono entrati in azione in un’azienda di Soresina, dove hanno forzato la porta d’ingresso e rotto un vetro, facendo però scattare l’allarme, che li ha messi in fuga. Nello stesso giorno al supermercato Rossetto, a Cremona si è invece verificato il furto con destrezza di un portafogli, da una borsa lasciata sul carrello.

Nel giorno successivo due sono stati i tentativi di furto, in altrettante abitazioni di Casalbuttano. Nel primo caso i ladri sono entrati da una porta che non era chiusa a chiave e hanno rovistato ovunque, senza però trovare nulla da rubare. Nel secondo caso hanno invece forzato la finestra di una camera da letto, però sempre senza rubare nulla. Nello stesso giorno, nel mirino è finito anche un supermercato cittadino, dove ignoti malviventi hanno sottratto una borsetta lasciata sul sedile del passeggero, mentre la proprietaria sistemava la spesa nel bagagliaio.

E ancora, nel pomeriggio del 29 dicembre, a Cappella Cantone, ignoti ladri hanno forzato la finestra della camera da letto di un’abitazione del paese e rubato gioielli per alcune centinaia di euro. Il giorno dopo, nel pomeriggio, si è verificaro il furto di un monopattino al centro commerciale Cremona Po, mentre in serata nel mirino dei malviventi è finita una casa di Robecco d’Oglio, dove è stata forzata una porta finestra, ma fortunatamente non è stato rubato nulla.

Dopo alcuni giorni di tranquillità, i ladri sono tornati a colpire nel pomeriggio del 3 gennaio, in una lavanderia del centro di Cremona: sono entrati rompendo una vetrina e hanno rubato soldi dalla cassa e dalla borsa della titolare. Il 4 gennaio nel mirino è finito il capannone di un’azienda di Soresina, dove è stata forzata la finestra del bagno e rubati soldi dal registratore di cassa. Il giorno dopo due sono stati i tentativi di furto in altrettante abitazioni di Castelverde, dove i ladri hanno forzato rispettivamente le finestre di cucina e camera da letto e hanno rovistato dappertutto, senza però portare via nulla.

Tra il 5 e il 6 gennaio, a Grumello Cremonese, ignoti malfattori hanno forzato la porta di un’abitazione e rubato elettrodomestici vari, mentre nel pomeriggio del 6, a Soresina, sono entrati dalla finestra aperta di una casa, portando via gioielli e oggetti vari.

Laura Bosio

© Riproduzione riservata