Nuove piantumazioni al Comune di Malagnino, che sta portando avanti una serie di progetti di rimboschimento, con una cinquantina di nuove piante messe a dimora nell’area attorno alla scuola e in altre vie del Paese.

“Ci sono state donate 40 querce, da un privato, e abbiamo deciso di metterle a dimora in alcune zone del paese, andando a potenziare un lavoro di ampliamento delle aree verdi, già iniziato da tempo” spiega il sindaco, Donato Losito. Le aree in cui si pianteranno gli alberi donati sono tre: via Gramsci, via Grasselli, e la cosiddetta “zona del ricordo” realizzata accanto alle scuole “per ricordare le persone scomparse nelle guerre, ma anche durante la pandemia, durante le missioni di pace e durante il servizio” evidenzia Losito.

Sul lato sinistro della scuola, invece, sono state messe a dimora altre 15 piante, che saranno dedicate ai nuovi nati, per i quali verrà fatta una festa il 1 maggio. Si tratta di un parco inclusivo recentemente risistemato, in cui è stata realizzata un’area di sgambamento cani e un parco inclusivo dedicato alle famiglie e ai giovani. Un’area di questo parco sarà dedicata a Mattia Maccagnola, ex consigliere comunale che è morto poco dopo essere stato eletto. lb

