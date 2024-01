La Vanoli Cremona fatica ad esprimersi a Reggio Emilia contro la fisicità dell’Unahotels che guadagna i due punti in palio chiudendola 78 a 71. Pesano le basse percentuali da due e le 14 palle perse, nonostante un finale in cui Cremona era riuscita ad acciuffare la partita e addirittura a trovare un insperato vantaggio. Negli ultimi minuti però Pallacanestro Reggiana ritrova lucidità e soprattutto continuità non lasciando scampo ad Vanoli che ha iniziato a giocare il suo basket troppo tardi.

