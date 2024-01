Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore – Savino del Bene Scandicci 0-3 [22-25; 20-25; 17-25]

CASALMAGGIORE – Hancock 2, Smarzek 16, Lohuis 7, Colombo 1, Lee 10, Perinelli 3, De Bortoli, Avenia, Obossa, Faraone, Manfredini 3, Edwards 1, Cagnin 4, Barilli (L).

All. Pintus-Moroni.

SCANDICCI – Alberti 10, Herbots, Zhu 9, Ruddins, Di Iiulio, Villani 6, Ognjenovic 1, Parrocchiale, Armini, Nwakalor, Washington 13, Da Silva, Antropova 19, Diop.

All. Barbolini – Cantor.

Pesante sconfitta tra le mura amiche del PalaRadi per una Vbc Casalmaggiore che nulla ha potuto contro una Savino del Bene Scandicci in piena forma. Le rosa hanno lottato, ma non sono riuscite ad essere decisive. Ora si guarda all’appuntamento con Cuneo, partita in cui le ragazze di coach Pintus dovranno dare il meglio di sé.

© Riproduzione riservata