Mentre prosegue l’ordinaria attività di manutenzione del verde eseguita dalla squadra di operai specializzati di AEM, da oggi, lunedì 22 gennaio, sono iniziati importanti interventi di manutenzione del patrimonio arboreo urbano di cui è stata incaricata una ditta specializzata.

I lavori di potatura di contenimento programmati riguardano 20 tra aree e vie cittadine e sono circa 1000 alberi interessati, per un investimento complessivo di circa 140mila euro. Le prime vie dove saranno effettuati gli interventi di contenimento sono la Ghinaglia, la San Francesco d’Assisi e la San Bernardo.

Proseguono inoltre le opere di piantumazione e di messa in sicurezza del patrimonio arboreo in atto da tempo. Per la sicurezza e la pubblica incolumità si dovrà procedere all’abbattimento di 39 piante che, a seguito di un’analisi effettuata dallo studio agronomico incaricato, sono risultate in classe “D” (a rischio di schianto). E’ inoltre in programma la rimozione di 31 piante ormai secche.

Per quanto riguarda la piantumazione di nuove alberature in ambito urbano e periurbano, le ditte che hanno in carico la manutenzione delle piante a pronto effetto hanno provveduto alla sostituzione dei mancati attecchimenti e, parallelamente, si procederà alla messa a dimora di circa 2500 nuove essenze in aree boschive urbane, nonché alla piantumazione di circa 300 piante in parchi e giardini.

“Cremona dunque con più alberi e con un patrimonio manutenuto e sicuro. Continua il lavoro per il verde e per l’ambiente”, dichiara l’assessore al Verde Luca Zanacchi.

