Due nuovi autovelox in arrivo sull’autostrada A21, in territorio bresciano: questo emerge dall’elenco reso noto nei giorni scorsi, relativo ai dispositivi di controllo della velocità che verranno installati in questa settimana. Dunque per i cremonesi in viaggio da e verso Brescia si tratterà di prestare maggiore attenzione durante i loro spostamenti, anche perché nella lista non sono indicate le posizioni esatte, ma solo la provincia.

Dunque, mentre in giro per l’Italia “Fleximan” continua a colpire, distruggendo apparecchiature, in Lombardia la rete di controllo delle strade verrà potenziata per migliorare la sicurezza viabilistica. Il primo dei due che interesseranno la nostra autostrada verrà collocato mercoledì 24 gennaio, mentre il secondo arriverà sabato 27 gennaio. Si tratta dei primi in assoluto che vengono installati su questa direttrice, sinora libera da controlli.

Da oggi, martedì 23, a domenica 28, Ogni giorno verranno installati un certo numero di dispositivi nelle strade lombarde, per un totale di 19. Saranno interessate, oltre alla provincia di Brescia, quelle di Milano, Pavia, Como, Lecco, Lodi, Bergamo, Monza Brianza, Varese.

Oltre agli apparecchi mobili, ci sono poi quattro autovelox fissi della polizia stradale sulla Ss 336 (la superstrada per Malpensa): due in direzione ovest, a Cardano al Campo (Varese) e Inveruno (Milano), e due in direzione est, a Lonate Pozzolo (Varese) e Meseno (Milano).

LaBos

