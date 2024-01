Venerdì 26 gennaio, ore 16.45, in sala “Arturo Lazzari” nuovo appuntamento con il ciclo BibliotecAperta, con la presentazione del libro Il secondo uomo sulla Luna di Andrea Simon (Robin&sons, 2023). L’autore sarà in sala, e la presentazione sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della Biblioteca Statale di Cremona.

Trama. Parigi, il protagonista è un personaggio singolare. Younes, ladruncolo e spacciatore, si innamora di una ragazza durante un concerto. Una bomba vieta al ragazzo di potersi presentare. L’unico indizio che può portarlo da lei è lo smartphone che la ragazza perde durante la serata. Peripezie, amori passati e incontri casuali. I due riusciranno a trovarsi?

