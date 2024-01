Sul tema dell’autonomia differenziata abbiamo raccolto il commento dei tre consiglieri regionali cremonesi.

Per Riccardo Vitari (Lega): “Si aggiunge un tassello importante per la realizzazione della piena autonomia”. Convinto della bontò della riforma anche Marcello Ventura (Fratelli d’Italia): “La riforma garantisce un trattamento standard alle Regioni, che continueranno a ricevere i soldi, ma quelli che vengono risparmiati dai Governatori vengono utilizzati sul territorio per migliorare i servisi”.

Critico Matteo Piloni (Pd): “Importante non passare da un centralismo romano a un centralismo milanese. Abbiamo una regione che accentra alcune funzioni ma non dialoga con i territori. Basti pensare ai trasporti e la sanità. Si rischiano di creare ulteriori disuguaglianze”.

Il servizio di Giovanni Palisto

