Prorogata di due mesi la fine lavori dell’oasi felina di via Brescia, inizialmente prevista per il 10 gennaio ed ora spostata al 10 marzo. Il ritardo è dovuto al fatto che i primi di gennaio proprio in fase di inizio lavori, ignoti hanno abbandonato delle lastre di amianto, che hanno portato allo stop del cantiere. Il Comune ha dovuto ricorrere a una ditta specializzata per effettuare tutte le operazioni di rimozione delle lastre e la successiva bonifica.

I lavori affidati alla ditta B AND B tecnoscavi SRL di Grontardo per la realizzazione della nuova oasi felina erano iniziati a metà dicembre, l’oasi sorgerà in un’area verde sotto la tangenziale: la nuova struttura avrà degli uffici, delle aree di servizio e di somministrazione del cibo, e il tutto sarà recintato.

Visti poi gli aumenti delle materie prime, l’opera costerà al Comune circa duecentomila euro. Una volta terminati i lavori saranno trasferiti i gatti che dopo lo sfratto hanno trovato sistemazione fuori dall’ex monastero di san Benedetto in via Bissolati su un’area di proprietà comunale.

Silvia Galli

