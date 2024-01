Rallentamenti ai lavori dell’oasi felina di via Brescia a Cremona. In fase di lavori ignoti hanno abbandonato delle lastre di amianto, fanno sapere dal comune di Cremona, che hanno portato allo stop del cantiere. Il comune ha dovuto ricorrere a una ditta specializzata per effettuare tutte le operazioni di rimozione delle lastre e la successiva bonifica. I lavori per la realizzazione della nuova oasi felina erano iniziati a metà dicembre, l’oasi sorgerà in un’area verde sotto la tangenziale: la nuova struttura avrà degli uffici, delle aree di servizio e di somministrazione del cibo, naturalmente il tutto sarà recintato. La partita della nuova oasi felina, fin dal suo insediamento cinque anni fa, è stata seguita dall’assessore Simona Pasquali: dallo sfratto dell’Apac da via Bissolati alla sistemazione temporanea (sempre in via Bissolati all’esterno dell’ex monastero in un’area di proprietà del Comune), alla progettazione della nuova struttura e al recupero dei fondi comunali in tutto circa duecentomila euro. I lavori dovrebbero durare alcuni mesi, una volta terminati ci sarà poi lo spostamento dei gatti.

Silvia Galli

