Duecento neo docenti che hanno recentemente vinto il concorso per entrare in ruolo, si sono ritrovati oggi all’Istituto “Torriani” di Cremona per il primo contatto con i vertici scolastici. Presenti il dirigente scolastico provinciale Filomena Bianco e Paola Bellini, dirigente dell’Istituto Comprensivo di Vescovato capofila per la formazione professionale dei docenti della provincia di Cremona.

Durante la riunione plenaria, i neo docenti hanno ricevuto le prime indicazioni sulla funzione di docente e sulle attività di sperimentazione ricerca e di laboratorio, da svolgere durante l’anno scolastico, che rappresenterà un vero e proprio anno di prova, al termine del quale, davanti a un comitato di valutazione, dovranno portare un elaborato evidenziando le competenze acquisite.

