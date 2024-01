Il Comune di Cremona ha aggiornato il piano di Protezione Civile. L’aggiornamento arriva dopo dieci anni. La novità è che il piano è stato adattato ai nuovi eventi non solo atmosferici, ma anche sanitari, che si sono verificati negli ultimi anni.

“Un piano – ha spiegato l’assessore alla Protezione Civile del Comune di Cremona Simona Pasquali – fondamentale per la protezione dei cittadini in caso di eventi rischiosi o emergenze”.

Diversi gli scenari studiati e prospettati racchiusi in una novantina di pagine che presto verrà presentato in Commissione Ambiente e Protezione Civile e poi in Consiglio: presenti gli eventi classici – come terremoti e alluvioni – ma nel piano ha commentato l’assessore Pasquali “se ne sono aggiunti altri “figli” dei tempi come il rischio pandemico, i blackout o le bolle di calore”.

La città poi è stata divisa in zone, e questo riguarda soprattutto il rischio idraulico dato che Cremona è ricchissima di un reticolo idrico. In città scorrono ad esempio canali come il Naviglio, la Baraccona, il Cavocerca o il Morbasco.

“È stata predisposta anche una segnaletica con informazioni importanti in caso di calamità, che saranno distribuiti nei vari quartieri”, ha chiosato l’assessore Pasquali.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata