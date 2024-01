La prevendita è andata a gonfie vele, Cremonese – Brescia di sabato alle 14:00 vale già il primato stagionale di biglietti venduti: ai 6033 abbonati si aggiungono 4461 tagliandi acquistati fino a venerdì sera. Un totale che si aggira attorno ai 10500 (10494 per la precisione), con 1917 tifosi bresciani nel settore ospiti.

E manca ancora l’ultima possibilità di acquistare i biglietti disponibili: sabato, dalle 10:30 alle 12:00, il botteghino dello Zini sarà a disposizione degli ultimi ritardatari.

Le ambizioni della Cremonese, la scalata in classifica, la rivalità con un Brescia che porterà circa duemila supporters in curva Nord: tutti gli ingredienti per un grande derby, che promette grande spettacolo anche sugli spalti.

© Riproduzione riservata