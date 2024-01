Guidava senza patente, in quanto gli era stata revocata: è finito così nei guai un 35enne preiudicato e sottoposto alla misura dell’avviso orale. L’uomo è stato fermato dai Carabinieri del Radiomobile di Cremona mentre era alla guida del suo motorino intorno alle 15 del 25 gennaio, a Gerre de Caprioli. L’uomo, giò noto ai militari, non aveva con sè la patente. Da un controllo è emerso che in realtà gli era stata revocata nel marzo 2019, per la violazione di numerose disposizioni del codice della strada.

L’uomo, nel frattempo, pur non essendo più in condizioni di guidare, era stato sorpreso alla guida di un veicolo nel maggio del 2023. Al termine degli accertamenti, nei confronti del 35enne è scattata la denuncia per guida con patente revocata e per avere guidato pur essendo sottoposto a una misura di prevenzione.

Inoltre, i militari hanno convocato il proprietario del ciclomotore, una terza persona, e lo hanno sanzionato amministrativamente per incauto affidamento del mezzo, che è stato sequestrato e portato in un luogo di custodia.

