Il Presidente del Consiglio comunale Paolo Carletti l’aveva sintetizzato perfettamente nel suo intervento: l’attenzione durante l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario in programma sabato a Brescia deve portare il ministero a dare risposte concrete sulle carenze insuperabili degli organici che riguardano il nostro Tribunale e la nostra Casa Circondariale di cremona. Il fatto che sarà presente il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio apre uno spiraglio di speranza. Perché come sottolineava il presidente dell’Ordine degli avvocati, Alessio Romanelli, al di là della buona volontà e degli sforzi degli enti territoriali, il solo che può metter mano alla situazione in cui versiamo con effetti risolutivi, è il Ministero della Giustizia.

Del resto la politica territoriale si è spesa e continuerà a farlo. Dall’ultimo appello lanciato il 12 gennaio scorso dal presidente del Tribunale, Anna di Martino, sulla grave carenza di personale amministrativo, qualcosa si muove. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio, e il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, hanno siglato un protocollo d’intesa in forza del quale alcuni dipendenti regionali saranno reclutati per lavorare negli uffici giudiziari lombardi in affanno. Per la durata complessiva di un anno. Proprio per questo nei giorni scorsi a Palazzo di Giustizia si erano riuniti in molti nel tentativo di unire le forze per risolvere il problema.

Nell’ufficio del presidente si erano trovati i consiglieri regionali di fratelli d’italia, pd e Lega; i sindaci di Cremona e Crema Gianluca Galimberti e Fabio Bergamaschi; il vice sindaco di Cremona Andrea Virgilio; il presidente del Consiglio comunale Paolo Carletti; Gianni Rossoni, rappresentante comunale nel Consiglio delle autonomie locali della Lombardia; il presidente della Provincia di Cremona Mirko Signoroni; la senatrice Simona Malpezzi, anche in rappresentanza dell’onorevole Silvana Comaroli e del senatore Renato Ancorotti; il presidente dell’Ordine degli avvocati di Cremona Alessio Romanelli e i rappresentati delle sigle sindacali interessate.

Michela Cotelli

