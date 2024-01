L’europarlamentare del Partito Democratico Irene Tinagli – accompagnata da Michele Bellini, Vittore Soldo e Matteo Piloni – ha incontrato nella sede dell’Associazione Industriali le categorie economiche provinciali. Al centro del dialogo i temi caldi della prossima campagna elettorale europea con riflessioni sull’ambiente, su come l’Europa potrà affrontare il confronto con il resto del mondo e con la Cina, la crisi energetica e le politiche industriali.

“Il progetto europeo è un progetto incompleto creato un pezzo alla volta a seconda delle varie crisi e oggi ci vuole un coraggio politico per andare oltre – ha detto Tinagli- adesso si tratta di cominciare presto per avere le risorse per accompagnare queste trasformazioni perché penso che il problema sia quello di affrontare la transizione in un modo che sia sostenibile e che accompagni il cambiamento. Non penso che la soluzione sia bloccare completamente ogni lotta al cambiamento climatico. Ritengo che sia una legislazione importante quella che verrà per capire se l’Europa vorrà fare un balzo in avanti”.

Tanti gli interventi a cui l’Europarlamentare ha risposto con estrema disponibilità “Per me è un vanto incontrare più associazioni di categoria possibili – ha spiegato – mi auguro che l’Europa non sia così distante grazie al dialogo che si crea”.

Nel corso dell’incontro Tinagli ha parlato anche del ruolo del Governo italiano sui temi dell’Europa e quanto ci sia bisogno che la politica si lasci coinvolgere dalle dinamiche di Bruxelles.

Nel finale spazio anche al Pnrr e alle politiche di investimento, la preoccupazione è su quello che accadrà dopo “noi dobbiamo difendere – ha spiegato – le piccole e medie imprese e sostenere gli investimenti per farle crescere. Stiamo cercando di proporre uno strumento permanente per sostenerle.

“Noi ancora non sappiamo cosa accadrà ma per quello che mi riguarda massima disponibilità su tutto”, ha concluso prima di lasciare la sede dell’Associazione Industriali.

Cristina Coppola

