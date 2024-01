Come impiegare al meglio le famose 30 ore di orientamento necessarie e obbligatorie per validare l’anno scolastico? La novità introdotta dal ministro Valditara nell’anno scolastico 2023-24 ha aggiunto non poco stress a classi e docenti già impegnate a raggiungere il monteore obbligatorio di educazione civica, quello del pcto e gli inevitabili progetti ad essi collegati. Le proff. Romina Bini e Diana Pagliari del liceo delle scienze applicate Torriani hanno condiviso con la classe 4dlsa la necessità di conoscere anche i centri di eccellenza in fatto di innovazione e ricerca per capire cosa significa progettare il proprio progetto di vita ed anche immaginare un futuro migliore per tutti.

Di qui la scelta di visitare il CNAO di Pavia. La mattina del 25 gennaio gli alunni hanno partecipato all’Open day dell’università, seguendo la presentazione dei corsi universitari di loro interesse. Nel pomeriggio si è svolta la visita all’unico centro in Italia in grado di curare tumori attraverso l’adroterapia. “L’esperienza si è svolta in due momenti- racconta la prof.ssa Bini -: Nella prima parte alcuni giovani radiologi del CNAO ci hanno illustrato come avviene la cura dei tumori radioresistenti attraverso l’adroterapia con protoni e ioni al carbonio”.

Nella adroterapia il tumore viene colpito da fasci di particelle generati da un complesso acceleratore: un anello di 80 metri con diametro di 25 detto sincrotrone, la cui funzione consiste nello scomporre gli atomi e nel creare fasci di particelle subatomiche (protoni e ioni carbonio) da indirizzare sulle cellule del tumore per distruggerle. “Particolare interesse ha scaturito nei ragazzi la preparazione dei pazienti alla terapia – continua Bini- il fascio di particelle agisce come un “pennello” con una precisione di 200 micrometri (due decimi di millimetro) e viene indirizzato verso i punti precisi da trattare attraverso delle speciali “maschere” e con una sorveglianza continua del paziente, tramite telecamere a infrarossi che misurano gli spostamenti tridimensionali”.

La seconda parte della visita si è svolta direttamente nella zona del sincrotrone: gli studenti hanno potuto vedere con i loro occhi l’acceleratore di particelle e la complessa tecnologia di cui è composto. La guida del Cnao ha spiegato come avviene la generazione dei “pacchetti” di fasci e come progressivamente sono accelerati nell’anello per poi essere convogliati verso le sale di trattamento. “I nostri alunni hanno partecipato con domande e sono stati molto colpiti dalla multidisciplinarità del team lavorativo del CNAO – conclude Bini- medici, ingegneri, fisici, informatici, radiologi sono solo una parte delle figure professionali che insieme collaborano nei progetti e negli esperimenti scientifici del CNAO tutti con l’obiettivo comune di un continuo miglioramento della terapia.

© Riproduzione riservata