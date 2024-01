Flash mob per reclamare l’urgenza della pace in Palestina, sabato pomeriggio in piazza del Comune a Cremona, da parte di un ampio gruppo di donne che hanno aderito all’appello di “Mamme da Nord a Sud” e “Donne in cammino per la pace”, su iniziativa di Paola Tacchini. Tutte rigorosamente vestite di nero, si sono allineate di fronte a palazzo Comunale ciascuna con in mano un cartello a formare la scritta “cessate il fuoco”. “Ciascuna di noi – questo l’appello diffuso – nel Giorno della Memoria esprime la propria opposizione ai vecchi e nuovi genocidi nel mondo. IL SILENZIO ci interroga e mette in pausa il frastuono delle guerre consumate sui corpi dei più fragili. LO STRACCIO BIANCO appeso al braccio è simbolo ereditato dalle proteste contro la guerre e, nella sua semplicità, dice la grandezza di un gesto di pace. L’ABITO NERO è simbolo del lutto, non più passivo e privato, delle donne, impegnate nel potente rifiuto delle logiche di morte. I NOSTRI CORPI, presenti nei principali luoghi pubblici e in diverse località, sono segno concreto di umanità e comunanza. Non utilizziamo loghi identitari, simboli e bandiere che rappresentino appartenenze politiche, religiose, sindacali o associative perché ciascuna di noi si esprime singolarmente in comunanza con tutte”.

Per oggi pomeriggio alle 18 è invece in programma sempre in piazza del Comune, la manifestazione pro- Gaza rimandata ieri (in tutta Italia sono state vietate manifestazioni di questo tipo su disposizione del Ministero degli Interni). Su questo spostamento si era espresso ieri il segretario di Alternativa Comunista Alberto Madoglio: “ Il governo di estrema destra della Meloni accampa fantomatici problemi di ordine pubblico per giustificare questa scelta liberticida, mentre al contrario continua a sostenere uno Stato, Israele, che dal 1948 occupa un territorio non suo, e da tre mesi sta compiendo un vero e proprio genocidio a Gaza.

Certamente non ci facciamo scoraggiare o intimidire, così come respingiamo con forza le provocazioni di chi, partiti maggioranza e opposizione, grandi mezzi di informazione borghese, equipara l’antisionismo all’antisemitismo. Si tratta di una vergognosa menzogna, come dimostrato dal fatto che in tutto il mondo, in particolare negli Usa, migliaia di ebrei da mesi manifestano il loro sostegno alla resistenza palestinese.

La migliore risposta alle intimidazioni governative è quella di partecipare in massa al presidio di domenica 28 gennaio in piazza del Comune, per rivendicare una Palestina laica, democratica, non razzista”.

