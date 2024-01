L’arte figurativa ha caratterizzato il primo appuntamento dell’anno, promosso in collaborazione tra Vanoli Basket e Confcommercio Provincia di Cremona. L’evento a Palazzo Fodri ha potuto contare su due pilastri fondamentali di queste iniziative: la formazione da un lato e il networking tra aziende dall’altro.

Anche per il 2024, quindi, si conferma la partnership tra due iniziative: la Vanoli Digital Academy, ideata dalla società sportiva per amplificare le occasioni di incontro tra le imprese sponsor, e “Buongiorno impresa!”, gli appuntamenti organizzati dal gruppo Giovani Imprenditori e Professionisti di Confcommercio che per l’occasione hanno coinvolto anche il neonato gruppo Impresa Cultura.

Roberto Spagnoli, Sport Marketing Manager di Vanoli, ha sottolineato come «questo evento sia un ottimo esempio del fatto che sport e cultura sono un abbinamento possibile, ma anche un’occasione di scoperta di gioielli della nostra città. In primo luogo il bellissimo Palazzo Fodri, che non abbiamo sempre occasione di ammirare, e poi le eccezionali opere selezionate per la serata. Grazie a Confcommercio Provincia di Cremona che ha rinnovato con noi la partnership anche in questo progetto».

Per Davide Garufi, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Provincia di Cremona «Proporre un evento capace di unire gli aspetti culturali e imprenditoriali nel nostro collaudato format “Buongiorno Impresa!” è una scelta di apertura: apertura al neonato gruppo Impresa Cultura, per il quale ringrazio il presidente Roberto Codazzi per la partecipazione, apertura a nuovi ambiti del commercio e apertura a nuove persone che rendono ancora più ricca la proposta di formazione e networking. Grazie a Michele Rovescalli del gruppo Professioni per aver curato l’organizzazione dell’evento».

La proposta pittorica è stata illustrata da Pietro Quattriglia Venneri, titolare della Galleria d’Arte PQV e curatore della mostra “ChristMasters Vol.II”.

La serata si è conclusa con il networking durante l’aperitivo, offerto da Spelta Pneumatici e realizzato da CR Forma, che è stato un’occasione informale per tutti gli imprenditori per presentarsi e conoscere meglio Vanoli Basket e Confcommercio Provincia di Cremona.

