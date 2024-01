Dal campo da Quidditch di Harry Potter fino al Signore degli Anelli, passando per la fiaba di Pinocchio, il sushi, Nettuno e la Sirenetta, fino al Pescatore dei sogni: sono solo alcuni dei carri allegorici che oggi hanno sfilato per le vie del comune di Pescarolo dando il via ufficiale ai festeggiamenti per il Carnevale.

Come spiega il sindaco Cominetti: “E’ un vanto per il nostro paese, frutto di un lavoro incredibile che nasce dalla passione dei nostri volontari, al lavoro fin da settembre. Tre domeniche, queste e le successive due, fino al gran finale di martedì 13 febbraio con il falò”.

Sabato 10 febbraio alle 19 ci sarà la sfilata notturna, mentre domenica 11 vedrà la premiazione del carro migliore e della maschera più bella con il “Fagiolo d’oro”.

