Domenica 4 Febbraio 2024 a Cremona presso la sala Civico 81 di via Bonomelli 81 si terranno gli Stati Generali del Socialismo Cremonese. Il PSI come annunciato si farà promotore di una serie di incontri e tavoli con tutti i partiti , le associazioni e le organizzazioni cremonesi di ispirazione socialista al fine di discutere delle problematiche di rilievo della nostra provincia.

“Il partito socialista – afferma il segretario provinciale Alberto Gigliotti – riitiene necessario dare risposte concrete al territorio rispetto: alla sicurezza urbana, alle infrastrutture, alla certezza di poter contare su un trasporto pubblico affidabile per studenti e pendolari e che sia strategico per un incremento economico nel comparto turistico, alle questioni ambientali e di sviluppo sostenibile, come la localizzazione dell’ impianto a biometano, all’efficienza di una sanità territoriale e ospedaliera pubblica, ed altre questioni di interesse comunale e provinciale.

L’intenzione è quella di aprire ad una nuova stagione di idee di ispirazione socialista ed ecologista, riattivando la presenza socialista sul territorio e soprattutto proporre delle soluzioni condivise ai problemi della città e della provincia”.

“Il PSI cremonese – aggiunge Gigliotti – al fine di rispondere ai bisogni dei cittadini reputa inderogabile un confronto aperto con tutte le forze politiche e civili per trovare convergenze sui temi e sulle priorità del territorio. Da Cremona deve partire un cambio di passo recuperando il rapporto con le comunità ed i cittadini e gli stati generali rappresenteranno un’occasione di incontro e confronto a cui è invitata la cittadinanza e tutti i partiti, associazioni e movimenti, che vogliono costruire un fronte comune elaborando soluzioni fattibili e condivise per la città e l’intera provincia cremonese”.

Parteciperanno ai lavori il Segretario Regionale Lorenzo Cinquepalmi e il Segretario Nazionale del PSI Enzo Maraio, impegnati in questi ultimi giorni a Roma per la convenzione nazionale.

