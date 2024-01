Vigili del Fuoco in azione nella tarda mattinata di lunedì in via Riglio, dove un albero è caduto sulla sede stradale. Con loro intervento anche della Polizia Locale di Cremona, che si è occupata di regolare il traffico durante le operazioni. I pompieri hanno lavorato per liberare la strada e hanno controllato che non vi fossero altre piante pericolanti.

© Riproduzione riservata