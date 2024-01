Il Sindacato Autonomo di Polizia di Cremona ha organizzato un seminario sul tema: “Il disegnatore anatomico in indagini criminologico-forensi”, che si terrà il 30 gennaio dalle 9 alle 13.30, nella Sala Zanoni del Teatro Monteverdi (via del Vecchio Passeggio).

Il seminario sarà tenuto dalla maestra d’arte Elena Pagani, diplomata all’accademia di Belle Arti di Brera, disegnatore anatomico della Polizia di Stato ed in servizio presso la Polizia Scientifica della Questura di Mantova, che illustrerà le tecniche e le sfide del suo lavoro, che consiste nel realizzare ritratti somatici di sospettati di crimini anche efferati a partire dalle testimonianze rese dalle vittime.

Il disegnatore anatomico è una figura che opera all’interno di un’equipe di professionisti dediti alla ricerca degli autori dei reati. Di fatto è il braccio tecnico e grafico che rea­lizza, concedendogli forma e rendendolo così visibile, ciò che è nella sola mente di un testimone o della stessa vittima. Questa figura è inserita nelle “Unità di analisi crimine vio­lento” delle realtà operative dei Gabinetti regionali e interegio­nali della Polizia Scientifica. Il dise­gnatore anatomico ricostruisce graficamente il ricordo: attività che richiede molta pazienza e che non concede spazio al tempo, all’interpretazione e alla creatività da parte dell’operatore di Polizia.

La maestra d’arte illustrerà anche alcuni esempi di casi in cui il suo contributo è stato fondamentale per l’identificazione e la cattura dei responsabili. Il seminario è aperto a tutti gli interessati. I posti sono limitati e saranno assegnati in ordine di arrivo fino al riempimento della sala.

Il Sindacato Autonomo di Polizia di Cremona si impegna a promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale dei suoi associati, nonché a diffondere la cultura della legalità e della sicurezza tra i cittadini. Al seminario sarà ospite il Signor Questore di Cremona, Michele Sinigaglia e rappresentanze di tutte le forze di Polizia operanti sul territorio oltre a delegazioni della segreteria Nazionale e Regionale del Sindacato Autonomo di Polizia e di altre segreterie provinciali lombarde.

Con estremo piacere il Sap ospiterà anche due classi del liceo artistico Stradivari di Cremona per arricchire ulteriormente il loro corso di studi.

